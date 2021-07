Libri: Santa Maria di Leuca, il 22 luglio la presentazione di “Francesco e Chiara” e “Il rovescio del Vangelo”

Giovedì 22 luglio, alle 19, al Circolo della Vela di Santa Maria di Leuca, la scrittrice e sceneggiatrice Barbara Alberti e il teologo e filosofo Gianluca De Candia presenteranno rispettivamente i libri “Francesco e Chiara” e “Il rovescio del Vangelo”, nell’ambito dell’evento “La rinascita della Parola”, che prende spunto da questa riflessione: “Sono duemila anni che si scrivono parole sul Vangelo. Eppure è ancora possibile dire qualcosa di mai udito prima”.

Dopo i saluti introduttivi di Giovanni Arditi di Castelvetere (presidente dello Yacht Club Leuca), l’incontro sarà introdotto e moderato da Samuela Pagani (docente di lingua e letteratura araba all’Università del Salento). Sarà presente il vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca, mons. Vito Angiuli. “Il libro di Barbara Alberti è una festa in cui il pensiero si muove – o, meglio, nuota, duella, danza, lotta, vola – sulle orme del santo di Assisi. È come se i dipinti di Giotto iniziassero a parlare. Come se le fonti francescane prendessero all’improvviso la forma di un romanzo – si legge in una nota di presentazione dei volumi -. Come accostarsi allora alla patina di luce che ovunque lo accompagna? È la domanda che dà l’avvio all’avventura del libro di Gianluca De Candia: osare leggere il Vangelo ‘al rovescio’, a partire cioè dalla prospettiva di coloro che lo hanno incontrato. Come sarà stato guardato Gesù da Giuseppe, Maria, il Battista, la peccatrice di Magdala, Giuda, Pietro, Caifa, Anna, Pilato ed Erode? Un racconto fra le righe dei Vangeli e sulla loro soglia, come un invito a entrare”.