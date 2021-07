Mozambico: Comunità di Sant’Egidio, “non abbandoniamo il popolo vittima del terrorismo”

Gli effetti della crisi umanitaria sulla popolazione in Mozambico e gli interventi messi in atto dalla Comunità di Sant’Egidio saranno illustrati domani, 21 luglio, in una conferenza stampa intitolata “Non abbandoniamo il popolo del Mozambico vittima del terrorismo” che si svolgerà alle 11 in streaming e nella sede romana della Comunità. Interverrà don Angelo Romano, dell’Ufficio relazioni internazionali della Comunità di Sant’Egidio. Dal 2017 il nord del Mozambico, nella provincia di Cabo Delgado, è vittima di attacchi terroristici che hanno provocato migliaia di morti e 800 mila rifugiati e sfollati interni, mettendo a rischio la stabilità del Paese. Nella precedente guerra civile la pace era stata raggiunta anche grazie alla mediazione della Comunità di Sant’Egidio mediante l’accordo firmato a Roma il 4 ottobre 1992.