Diocesi: Termoli-Larino, stasera Giulia Paola Di Nicola al secondo appuntamento dell'”Agorà 2021 – Germogli di creatività”

Stasera, alle 20.30, nello spazio all’aperto del Centro pastorale “Ecclesia Mater” di Termoli, in piazza Sant’Antonio (retro ex seminario), è in programma il secondo appuntamento dell'”Agorà 2021 – Germogli di creatività” della diocesi di Termoli-Larino. Ospite dell’incontro-dibattito, aperto a tutti, sarà Giulia Paola Di Nicola, saggista, sociologa e filosofa. Il suo intervento avrà come titolo “Il profilo mariano della Chiesa. Maria donna del noi”. Per partecipare è consigliata la prenotazione on line. L’evento prevede anche un aperitivo cenato gratuito. Presenta il giornalista Fabrizio Occhionero. L’evento sarà trasmesso in diretta sui canali social della diocesi e su Misericordia Televisione (canale 604 in Molise e 636 in Abruzzo).