Coronavirus Covid-19: in Italia somministrate oltre 62,3 milioni di dosi, vaccinate quasi 27,8 milioni di persone

Stando al report sui vaccini anti Covid-19, in Italia sono 62.361.399 le somministrazioni eseguite. Dai dati, aggiornati a questa mattina, emerge che sono 27.778.635 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale necessario per la immunizzazione, pari al 51,43% della popolazione italiana over 12.

Rispetto alle 66.462.516 dosi finora disponibili in tutta Italia (45.385.272 di Pfizer/BioNTech, 11.858.240 di AstraZeneca, 6.954.369 di Moderna e 2.264.635 di Janssen), ne sono state inoculate il 93,8%. La Lombardia presenta il maggior rapporto tra somministrazioni e dosi fin qui consegnate con il 97,2%. Seguono Marche (96,2%) e Piemonte (95,1%). La Regione che ha fatto registrare il numero maggiore di somministrazioni (11.115.386) in termini assoluti è la Lombardia, davanti a Lazio (6.313.570) e Campania (6.072.700).