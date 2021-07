Diocesi: Catanzaro, il 23 luglio la chiusura dell’inchiesta locale per la beatificazione di Flavio Aurelio Cassiodoro

Si svolgerà venerdì 23 luglio, alle 11, nella basilica minore di “S. Maria Assunta”, in Squillace, la sessione di chiusura dell’inchiesta diocesana del processo di beatificazione e canonizzazione del servo di Dio, Flavio Aurelio Magno Cassiodoro, fedele laico. La presiederà mons. Vincenzo Bertolone, arcivescovo di Catanzaro-Squillace. “Il servo di Dio Cassiodoro, assetato di Dio, innamorato del mistero del Cristo Incarnato, alla scuola dello Spirito Santo, dopo un’intensa carriera politica, scelse di fare esperienza di Cristo mediante la meditazione assidua della Sacra Scrittura – ricorda la diocesi in una nota -. Insegnando, poi, a non avere paura della cultura del proprio tempo, ma a servirsene per la conoscenza di Cristo, gettò lo sguardo sulla vita, sul legame del credente con il mondo, al quale occorre portare il lieto annuncio di salvezza. Egli aveva intuito che la morale non è sufficiente a salvare l’uomo, se la stessa non scaturisce dalla più alta esperienza di Cristo: la morale si fonda sull’esperienza amorosa di Cristo, la cui profondità è misurata dal dono offertoci di contemplare l’insondabile mistero divino”.