Spiritualità: RnS, dal 25 al 31 luglio a Cupra Marittima la “Vacanza Carismatica” Giovani

Si svolgerà nelle Marche, dal 25 al 31 luglio, presso il Camping Village Led Zeppelin di Cupra Marittima (Ap), la “Vacanza Carismatica” Giovani sul tema “Voi siete miei amici” (Gv 15, 14). “La speciale iniziativa si inserisce nell’ambito degli eventi promossi dal Rinnovamento nello Spirito Santo per l’estate e l’autunno 2021 – si legge in una nota -, con una proposta orientata secondo i quattro ‘cardini’ che, da sempre, scandiscono la vita e l’attività del Rinnovamento nello Spirito Santo: preghiera, formazione, testimonianza e missionarietà”. La Settimana dedicata ai giovani si aprirà con l’accoglienza, il segno iniziale, la santa messa e la presentazione dei partecipanti. Quindi, secondo il programma, prenderà vita la “Vacanza”, scandita da preghiera comunitaria carismatica; tempo di vacanza; tempo di adorazione; workshop in spiaggia; annunci giornalieri sul tema dell’amicizia; attività ludiche; celebrazione eucaristica; tempo di fraternità. Interverranno Salvatore Martinez, presidente nazionale del RnS, su “L’amicizia di Dio come servizio all’uomo”; don Michele Leone, consigliere spirituale nazionale del RnS, su “Dio amico dell’uomo”; Marcella Reni, membro del Cns, su “L’amicizia di Gesù”; Rosario Sollazzo, membro del Cns, su “L’amicizia dello Spirito Santo”; Carmela Romano, membro del Cns, su “L’amore di amicizia”. Le celebrazioni saranno presiedute da don Michele Leone, don Vincenzo Apicelli, don Fulvio Bresciani e don Fabrizio Meloni. Venerdì 30 luglio è previsto, in Anfiteatro, un momento di evangelizzazione pubblica con annuncio evangelico e Roveto ardente di consolazione e guarigione a cura di Salvatore Martinez. La “Vacanza Carismatica” terminerà con la santa messa all’alba e il mandato, prima del congedo finale.