Germania: Decaro (Anci), “vicino a sindaco Hamm e ai cittadini tedeschi” colpiti dall’alluvione. “Riflettere su interventi necessari perché tragedie simili non accadano mai più”

“A nome mio e della comunità barese esprimo tutta la mia vicinanza a te e ai cittadini tedeschi per le persone che hanno perso la vita o risultano disperse a causa della forte ondata di maltempo che si è abbattuto negli ultimi giorni nella tua regione. Superato il momento del cordoglio e dell’emergenza, da sindaci e da amministratori dei nostri territori dovremo riflettere sugli interventi necessari perché tragedie simili non accadano mai più”. Lo ha scritto il sindaco di Bari e presidente dell’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci), Antonio Decaro, in un messaggio di solidarietà che ha inviato a Marc Herter, sindaco della città gemellata Hamm, nella regione della Renania Vestfalia, particolarmente colpita dalle ultime calamità naturali causate dal maltempo. “Nella speranza di incontrarti presto – conclude Decaro – giungano a te e ai tuoi concittadini i sentimenti della nostra affettuosa vicinanza”.