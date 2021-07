Senza fissa dimora: Progetto Arca, la Cucina mobile attiva anche a Varese

Un nuovo food truck dotato di fornelli, forno e bollitori che ogni domenica sera distribuisce 50 pasti caldi e completi alle persone senza dimora che vivono per strada a Varese. È questo il nuovo servizio della Cucina mobile messa a disposizione in città da Fondazione Progetto Arca, onlus molto attiva a Milano oltre che in altre città lombarde e italiane, che si occupa di sostegno concreto alle persone più fragili ed emarginate.

“L’idea della Cucina mobile è nata durante i primi mesi di pandemia, quando i nostri operatori e volontari durante le Unità di strada a Milano incontravano persone che non potevano usufruire dei servizi pubblici come le mense, chiuse per il lockdown, per rifocillarsi e proteggersi – racconta Alberto Sinigallia, presidente di Progetto Arca -. Così, grazie all’aiuto di molti e generosi donatori, grandi aziende ma anche singoli cittadini, siamo riusciti ad acquistare il food truck, attrezzandolo per metterlo al servizio di chi ha meno tutte le sere. Siamo orgogliosi di poter avviare ora il servizio anche a Varese; nei prossimi mesi l’obiettivo è di essere presenti in altre città italiane, come Roma, Napoli e Torino, dove sono numerose le persone che dimorano per strada”.

Il food truck distribuisce pasti caldi e buoni, che forniscono un apporto nutrizionale sano ed equilibrato. Alle persone che si rivolgono alla Cucina mobile per il pasto serale, vengono anche consegnati all’occorrenza beni di prima necessità, come indumenti e kit igienici, oltre a un sacchetto contenente bevande e cibi per la prima colazione del giorno successivo.

Fondamentale è il contributo dei volontari dell’associazione “Camminiamo Insieme”, partner sul territorio di Progetto Arca.