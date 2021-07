Coronavirus Covid-19: Caritas catalane, aumentata del 26% l’assistenza sociale

Le Caritas catalane hanno presentato il loro report in uno scenario sociale sconfortante. È aumentata del 26% l’assistenza sociale che raggiunge ora 272.702 persone che hanno usufruito dei servizi su tutto il territorio. Durante la presentazione del report, che si è tenuta a Barcellona – riferisce il bollettino Catalogna Religione – è stato spiegato come la casa, l’accesso al lavoro e le entrate minime sono i tre problemi che stanno opprimendo l’8,6% della popolazione che si trova in condizioni di povertà estrema e anche che molte più famiglie “per la prima volta nella vita hanno fatto ricorso alla Caritas”. Nonostante tutto, secondo le associazioni diocesane ci sono segnali di speranza. Fino a 1.000 persone, in gran parte giovani, si sono aggiunte ai volontari della Caritas. Anche soci e donatori sono aumentati del 59%, tante le persone del tessuto imprenditoriale che hanno voluto offrire sostegno. Secondo Anna Roig, rappresentante della Commissione comunicazione di Caritas Catalogna, “l’ondata peggiore è passata per la maggior parte della popolazione ma non per quella più vulnerabile”. Da qui nasce la sfida dei prossimi mesi ed anni, “che nessuno resti indietro”. Joan Planellas, arcivescovo di Tarragona e presidente della Conferenza episcopale tarraconense, ha ricordato che durante la pandemia le Caritas diocesane hanno visto raddoppiare il numero di persone assistite dai propri servizi di emergenza e sono triplicati gli aiuti economici per alimenti; ma nonostante la grave situazione, Caritas non ha chiuso.