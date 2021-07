Germania: Caritas, raccolti 1,5 milioni di euro per aiutare chi è stato colpito dalle alluvioni

Grazie alla grande solidarietà e disponibilità dei donatori, Caritas Internationalis ha messo a disposizione immediata della Caritas tedesca una prima tranche di fondi per l’emergenza legata alle alluvioni dei giorni scorsi: si tratta di 1,5 milioni di euro che la Caritas tedesca fornirà direttamente attraverso le collegate associazioni diocesane alle persone colpite. Questo sarà un primo aiuto immediato con pagamenti in contanti; inoltre, verranno avviate delle consulenze di sostegno psicologico e di aiuto per instradare le richieste di aiuto agli uffici statali e federali. Il presidente della Caritas, mons. Peter Neher, ha manifestato la sua commozione per la risposta immediata giunta attraverso i canali di raccolta del denaro: “Siamo sopraffatti da quanto sia grande la disponibilità delle persone ad aiutare a livello nazionale. Questo dà una grande speranza a tutti noi che lavoriamo per alleviare la sofferenza. I soldi ora arriveranno alle persone colpite rapidamente e localmente. Dove sarà più necessario. Nonostante tutte le difficoltà e le sofferenze, questa solidarietà per le persone colpite è travolgente. Si va da molte importanti donazioni individuali alle campagne di raccolta di Zdf, Westdeutsche Allgemeine Zeitung e raccolte da parte di Michael Patrick Kelly e Sc Freiburg”. Gli aiuti di emergenza forniti possono essere utilizzati per pagare, tra l’altro, alloggi e cure per le persone colpite dall’alluvione, ma anche prestazioni forfettarie una tantum in denaro di piccola entità. È inoltre possibile acquistare o prestare asciugatrici, pompe, idropulitrici e altri ausili tecnici per rimuovere i danni causati dalle inondazioni a edifici e strutture, oltre i sussidi e le donazioni per i beni di primissima necessità. Info: https://www.caritas-international.de/spenden/.