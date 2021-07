Teologia: Facoltà Teologica del Triveneto, una borsa di studio per la licenza o il dottorato in memoria di mons. Luigi Rossi

La Facoltà Teologica del Triveneto, grazie alla donazione della parrocchia SS. Prosdocimo e Donato di Cittadella, istituisce una borsa di studio del valore di cinquemila euro da assegnare a uno studente (o una studentessa) laico che abbia conseguito il baccalaureato in teologia (primo ciclo) e intenda proseguire gli studi con il secondo ciclo (licenza), o che abbia conseguito la licenza e intenda proseguire gli studi con il terzo ciclo (dottorato). La borsa di studio – si legge in una nota – è voluta dalla parrocchia SS. Prosdocimo e Donato di Cittadella in memoria di mons. Luigi Rossi, scomparso prematuramente il 13 aprile 1995, di cui nel 2025 ricorreranno i 30 anni dalla morte. Dopo un lungo periodo di servizio diocesano, mons. Rossi è stato per nove anni stimato arciprete di Cittadella. Durante il ministero svolto in parrocchia egli si è speso molto sulla formazione dei laici, dando loro gli strumenti culturali necessari per comprendere l’importanza della testimonianza nella vita secolare e la preziosità del servizio nella vita comunitaria. La borsa di studio viene istituita per onorare l’attenzione di mons. Rossi verso i laici e per approfondire la teologia del laicato alla luce dei suoi scritti e della sua opera. Le domande vanno presentate entro il 24 settembre.