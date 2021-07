Arte sacra: Loreto, la Madonna di Raffaello in mostra nel Museo pontificio Santa Casa. Mons. Dal Cin, “donare un tempo di quiete, tranquillità e riflessione”

Aperta il 15 luglio nel Museo pontificio Santa Casa di Loreto la mostra “La Madonna di Loreto di Raffaello – Storia avventurosa e successo di un’opera”, che resterà visibile fino al 17 ottobre. Presenti all’inaugurazione del 14 luglio mons. Fabio Dal Cin, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e la direttrice dei Musei Vaticani Barbara Jatta. “Segnati ma non vinti dalla pandemia”, le parole di mons. Fabio Dal Cin, vescovo di Loreto, riportate nel comunicato stampa del santuario, “vogliamo promuovere la conoscenza dei fatti storici e artistici, ammirare la bellezza delle opere che tocca la mente e il cuore ed eleva l’animo. Nel mondo attuale dove rumore, chiasso e chiacchera sembrano imperare, l’intento della mostra è quello di donare un tempo di quiete, tranquillità e riflessione. Oggi più che mai siamo ‘chiamati a volare alto’, secondo l’intenzione del Giubileo Lauretano, la cui grazia è ancora viva, per non lasciarci schiacciare dalla frenesia e attingere alle sorgenti della bellezza”. “È una mostra che racconta di un’opera meravigliosa, espressione dell’armonia e della capacità raffaellesca di ammaliare con la purezza delle sue forme e l’equilibrio dei suoi colori”, le parole di Barbara Jatta. Il centro della mostra è la storia del dipinto di Raffaello, la Madonna del Velo o Madonna di Loreto, già esposto nella chiesa di Santa Maria del Popolo a Roma, rappresentante la Santa Famiglia nella Casa di Nazareth. La mostra è divisa in tre tappe: la ricostruzione della storia della committenza dell’opera di Raffaello, i dettagli e l’anima del dipinto e delle sue riproduzioni, l’interazione virtuale con l’opera. La mostra sarà aperta tutti i giorni (10-13 e 16-19), costo del biglietto 8 euro su www.museopontificioloreto.it.