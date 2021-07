Clima: Fico, “notizie che arrivano da Germania e Belgio sono terribili. L’azione di contrasto alla crisi è priorità assoluta per l’Europa”

“Le notizie che arrivano da Germania e Belgio sono terribili. Ci ricordano che l’azione di contrasto alla crisi climatica è priorità assoluta per l’Europa. Ho scritto ai presidenti Schäuble e Tillieux per esprimere la vicinanza di Montecitorio in questo momento difficile”. Così il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, in un tweet pubblicato a seguito della devastante ondata di maltempo che ha colpito diversi Paesi d’Europa.

