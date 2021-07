Famiglia e anziani: Acli, al via il 20 luglio un percorso sull’enciclica Amoris Laetitia e il dialogo tra generazioni. Tra gli ospiti la ministra Bonetti

Prenderà il via martedì 20 luglio un percorso di approfondimento sull’enciclica Amoris Laetitia promosso dalle Acli e dedicato alla presenza degli anziani nelle famiglie e all’importanza del dialogo tra le generazioni al loro interno. Il primo appuntamento, in occasione della prima Giornata mondiale dei nonni e degli anziani istituita da Papa Francesco e che si celebrerà il 25 luglio, è organizzato in collaborazione con la Federazione Anziani e Pensionati Acli, con i Giovani delle Acli e con l’Ufficio nazionale per la Pastorale della famiglia della Cei.

I lavori, con inizio alle 16.30, saranno aperti da Lidia Borzì, delegata nazionale Acli alla Famiglia e gli stili di vita. Interverranno poi Donatella Bramanti, docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, l’ex ministro Mario Giro, vicepresidente della Comunità di S. Egidio, fra Marco Vianelli, direttore dell’Ufficio nazionale per la Pastorale della famiglia della Cei, Serafino Zilio, presidente nazionale di Fap Acli, Simone Romagnoli, coordinatore nazionale dei Giovani delle Acli, Paolo Ricotti, presidente nazionale del Patronato Acli, Antonio Russo, vicepresidente nazionale delle Acli con delega al Wefare, Giorgio Cislaghi, delle Acli Foggia, e Rosa De Angelis, delle Acli Bologna. Le conclusioni saranno affidate alla ministra per la Famiglia e le pari opportunità, Elena Bonetti, e al presidente nazionale delle Acli, Emiliano Manfredonia. Modera il dibattito la giornalista Rai, Benedetta Rinaldi.

“Troppo spesso – afferma Borzì – la famiglia è percepita più come un bene individuale che come un bene della società e non è accompagnata e sostenuta adeguatamente. Per questo occorre adesso innanzitutto valorizzare le famiglie come soggetti sociali e sostenerne la loro generatività portatrice di valori per la demografia, in quanto sorgente di trasmissione della vita e per il sociale, in quanto contesto delle relazioni primarie che alimentano la coesione sociale”. “Nelle famiglie – prosegue – assume un ruolo fondamentale il dialogo tra generazioni, come un anello di congiunzione tra passato e presente che rappresenta un valore imprescindibile per il futuro”. “Siamo anche convinti – conclude Borzì – che una esperienza di spiritualità incarnata nella quotidianità della famiglia possa nutrire il legame familiare e renderlo capace di affrontare le sfide e le pressioni che giungono dall’esterno e dall’interno”.

L’evento verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale Youtube delle Acli nazionali.