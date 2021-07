Diocesi: Alghero-Bosa, torna la Scuola della Parola estiva dal 6 all’8 agosto

Si terrà ad Alghero, dal 6 all’8 agosto, l’edizione estiva della Scuola della Parola guidata da Michele Antonio Corona e Enrichetta Cesarale. “La ricerca di Dio – spiega Cesarale – e il tentativo di capire come amare sono i due grandi aneliti dell’uomo. Per quanto cerchiamo di sfuggire o mettere da parte, in un cassetto remoto del nostro cuore, questi due grandi quesiti, essi riemergono, improvvisi ed esigenti. La crisi del tempo presente, in un deserto arido di parole, segnato da una tale assenza di relazioni, potrebbe aprirci ad una maggiore comprensione dello scandalo dell’Incarnazione, all’irrompere del Logos nella storia, e ridestarci all’amare”.