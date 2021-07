Paesi Bassi: alluvione nel Limburgo. Il vescovo Smeets dal letto d’ospedale, “vicino a tutti coloro che sono colpiti dagli eventi atmosferici”

Enormi i danni dell’alluvione anche nella regione olandese del Limburgo, dove il fiume Maas ha superato gli argini e migliaia di persone hanno dovuto lasciare le loro case. Anche Maastricht e Roermond sono state allagate. “Il vescovo Harrie Smeets dice dal suo letto che è vicino con tutti coloro che sono stati colpiti da questa alluvione”, si legge in una nota della diocesi. Il vescovo, che è ricoverato in un ospedale di Roermond per un grave tumore al cervello, “si rammarica profondamente di non poter visitare personalmente le regioni colpite per incoraggiare le persone. Le sue circostanze personali lo rendono impossibile al momento”. Continua la nota: “Il vescovo è unito nella preghiera a tutti coloro che sono stati colpiti dall’alluvione” e “pensa soprattutto agli anziani, ai malati e a coloro che sono stati costretti a lasciare la propria casa”. Un pensiero anche ai parrocchiani di Valkenburg, “la cui chiesa parrocchiale è stata allagata”. Da mons. Smeets parole di ringraziamento per “tutti coloro che nelle ultime settimane hanno pregato per la sua malattia”, mentre invita i fedeli a “pregare anche per tutti gli altri gravemente malati” e “a pensare molto concretamente in questi giorni alle persone colpite dalle inondazioni”.