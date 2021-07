Diocesi: Imola, nel pomeriggio professione perpetua di sei nuove Piccole Suore di Santa Teresa. Presiede il vescovo Mosciatti

Sono sei le nuove Piccole Suore di Santa Teresa del Bambino Gesù che oggi pomeriggio pronunceranno la professione perpetua. Lo faranno nel pomeriggio di oggi, venerdì 16 luglio, alle 18.15 nella chiesa di Sant’Agata, nel corso di una celebrazione presieduta dal vescovo di Imola, mons. Giovanni Mosciatti. Della congregazione nata in città grazie a madre Maria Zanelli e don Giuseppe Mazzanti entreranno a far parte tutte consorelle provenienti dal Kenya, dove il loro percorso di fede è iniziato tra il 2006 e il 2008. A pronunciare la professione perpetua saranno suor Catherine Wanzila, suor Esther Mutheu, suor Elizabeth Mutindi, suor Eunice Mumbua, suor Jane Francis Mutua e suor Angeline Nziza. Quello di oggi è un giorno atteso da quasi due anni: “Abbiamo rimandato la cerimonia tre volte a causa della pandemia – spiega la superiora generale della congregazione, madre Ritalba Sutti -. Ci siamo resi conto una volta di più di come l’uomo possa proporre, ma è Dio che porta avanti”.