Sostenibilità: Mite, al via la consultazione pubblica del Pitesai

Da oggi sarà possibile partecipare alla consultazione pubblica del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Pitesai). Lo rende noto oggi il Ministero della Transizione ecologica (Mite) La consultazione, come previsto dalla legge, avrà una durata di 60 giorni a partire dal 16 luglio 2021 (data di pubblicazione dell’avviso pubblico).

Previsto dall’art. 11-ter della legge 11 febbraio 2019, n. 12, che convertiva il precedente Dl con le disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, “il Pitesai è lo strumento di pianificazione generale delle attività minerarie sul territorio nazionale volto ad individuare le aree dove sarà possibile svolgere o continuare a svolgere le attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi in modo sostenibile”, spiega la nota.

La proposta di Piano, il Rapporto ambientale e la sintesi non tecnica del Rapporto ambientale, sono disponibili a questo link del portale delle Valutazioni ambientali Vas-Via-Aia del Mite.

Le osservazioni alla documentazione pubblicata dovranno essere inviate all’autorità competente per la Valutazione ambientale strategica all’indirizzo cress@pec.minambiente.it.