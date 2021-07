Ambiente: Commissione, nuova strategia per le foreste. Tre miliardi di alberi entro il 2030

La Commissione europea ha adottato oggi la “Nuova strategia forestale” dell’Ue per il 2030, iniziativa faro del Green Deal europeo che si basa sulla tutela della biodiversità. La strategia “contribuisce al pacchetto di misure proposte per ottenere riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra di almeno 55% entro il 2030 e neutralità climatica nel 2050 nell’Ue”, precisa un comunicato diffuso a Bruxelles. Affrontando “insieme gli aspetti sociali, economici e ambientali, la strategia forestale mira a garantire la multifunzionalità delle foreste dell’Ue e sottolinea il ruolo fondamentale svolto dai silvicoltori”. Per la Commissione, “le foreste sono un alleato essenziale nella lotta ai cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità. Funzionano come ‘pozzi di carbonio’ e ci aiutano a ridurre gli impatti dei cambiamenti climatici, ad esempio raffreddando le città, proteggendoci da forti inondazioni e riducendo l’impatto della siccità”. “Sfortunatamente, le foreste europee soffrono di molte minacce, incluso il cambiamento climatico”.

La Strategia forestale definisce “una visione e azioni concrete per aumentare la quantità e la qualità delle foreste nell’Ue e rafforzarne la protezione, il ripristino e la resilienza”. La Strategia si impegna a proteggere le foreste primarie e antiche, a ripristinare le foreste degradate “e a garantire che siano gestite in modo sostenibile, in modo da preservare i servizi ecosistemici vitali forniti dalle foreste e da cui dipende la società”. La Strategia prevede inoltre “lo sviluppo di regimi di pagamento ai proprietari e gestori di foreste per la fornitura di servizi ecosistemici alternativi, ad esempio mantenendo intatte parti delle loro foreste”. La strategia è accompagnata da una tabella di marcia “per piantare altri tre miliardi di alberi in tutta Europa entro il 2030 nel pieno rispetto dei principi ecologici”. Lo slogan lanciato è: l’albero giusto al posto giusto per lo scopo giusto.