Anziani: società civile, nasce il “Patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza”

Quale riforma per gli anziani non autosufficienti e le loro famiglie? Il 20 luglio alle 15 verrà presentato il “Patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza”, un’ampia coalizione sociale che intende elaborare proposte operative per la riforma sulla non-autosufficienza e dialogherà con i ministri Andrea Orlando e Roberto Speranza. L’obiettivo principale è “presentare alle istituzioni quelle che sono le questioni centrali da cui partire nella preparazione della riforma e confrontarsi in merito alla stessa”. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook e YouTube di Cittadinanzattiva e del Forum disuguaglianze e diversità.

Le richieste della società civile e la capacità di ascolto delle istituzioni hanno portato a prevedere, nel Pnrr, la riforma dell’assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia. “Si tratta di un risultato storico, poiché questa riforma è attesa dalla fine degli anni ’90, ma è unicamente un punto di partenza, perché solo la sua elaborazione mostrerà l’effettiva capacità della riforma di rispondere alle esigenze degli anziani non autosufficienti e delle loro famiglie”, si legge in una nota. In sintesi, “l’occasione è imperdibile, ma l’esito è tutt’altro che scontato. Per questo le organizzazioni della società civile hanno deciso di rinnovare l’impegno già messo in campo per il Pnrr. E di farlo, ancora, a partire da due presupposti: unire le forze e approfondire i contenuti”.

L’incontro del 20 luglio segna pubblicamente la nascita del “Patto”. Tra gli altri, hanno finora aderito al Patto: Associazione Prima la comunità; Caritas Italiana; Cittadinanzattiva; Federazione Alzheimer Italia; Forum disuguaglianze diversità; FForum nazionale del Terzo Settore; Uneba.