Santa Sede: Ospedale Bambino Gesù, il card. Parolin ha nominato i membri del nuovo Consiglio di amministrazione

Il cardinale segretario di Stato vaticano Pietro Parolin, in base ai “poteri conferiti da Sua Santità Francesco”, con un documento ufficiale del 13 luglio 2021 ha nominato i membri del nuovo Consiglio di amministrazione dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù. Lo rende noto, oggi, con un comunicato lo stesso nosocomio della Santa Sede.

Oltre a Mariella Enoc, già riconfermata presidente nel gennaio scorso, fanno parte del nuovo Consiglio Bianca Maria Farina, mons. Pietro Gallo, Fabio Gasperini, Sergio Gatti, Agostino Miozzo, Alessandra Perrazzelli, la duchessa Maria Grazia Salviati e Valentina Bonomo in Salviati.

La Segreteria per l’Economia dello Stato Città del Vaticano ha nominato anche il nuovo presidente del Collegio dei revisori dei conti: Maximino Caballero Ledo. Membri effettivi – designati dal card. Parolin – Carlo Regoliosi e Tiziano Onesti. Confermati membri supplenti il Gianni Artegiani e Antonio Di Iorio.

Il Consiglio di amministrazione resterà in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio del mandato (2023).

“Il segretario di Stato Parolin, partecipando all’ultimo Consiglio di amministrazione, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento ai consiglieri uscenti per il lavoro svolto”, si legge nella nota dell’Ospedale Bambino Gesù. Alle parole del cardinale si aggiungono quelle della presidente Enoc: “Ringrazio il card. Parolin, tutti i consiglieri che sin dall’arrivo in Ospedale hanno supportato il mio lavoro e i nuovi membri del Cda per aver accettato l’incarico affidato loro dal Segretario di Stato”. “Il Consiglio appena nominato – sottolinea ancora la presidente – entra a far parte della squadra del Bambino Gesù in una fase di grande transizione. L’augurio, per i prossimi anni, è di guidare insieme l’Ospedale nel passaggio verso il nuovo, pur nella continuità della storia e dei valori che lo caratterizzano”.