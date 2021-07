Diocesi: Carpi, alla sagra di Quartirolo muove i primi passi pubblici la Piattaforma Laudato si’

Nell’ambito della 46ᵃ sagra parrocchiale della Madonna della Neve a Quartirolo di Carpi, muoverà i suoi primi passi “pubblici” la Piattaforma Laudato si’ con tre serate di eventi dal 23 al 25 luglio. L’iniziativa è promossa da Centro missionario diocesano, Ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, Caritas diocesana, Commissione Laudato si’ della parrocchia della cattedrale, Migrantes interdiocesana di Carpi e Modena e settimanale Notizie, in collaborazione con La Bottega del Sole di Carpi.

“Quest’anno ricorre il ventennale della Bottega del Sole, per il commercio equo e solidale, una realtà nata a partire dal servizio in Centro missionario e poi divenuta autonoma – spiega don Antonio Dotti, direttore del Centro missionario diocesano -. Come Ufficio Missioni ci piaceva promuovere questa forma di economia etica e questa radice missionaria. Nel frattempo, Papa Francesco ha rilanciato il cammino di approfondimento sull’enciclica con un programma per i prossimi sette anni… Ecco perché abbiamo intitolato il progetto Piattaforma Laudato si’”.

Venerdì 23 luglio don Mattia Ferrari, cappellano della nave Mediterranea, e Nello Scavo, giornalista di Avvenire, dialogheranno sul fenomeno migratorio della rotta mediterranea, nell’incontro “Ascoltare il grido dei poveri”.

Sabato 24 luglio, Gospel Soul in concerto, con la lettura di brani della Laudato si’, interpretati con i canti della propria tradizione musicale.

Domenica 25 luglio, per “L’economia di Francesco”, Adriano Sella, autore di diverse pubblicazioni sui nuovi stili di vita, e Davide Bertelli, collaboratore della Bottega del Sole, con la sua ooperativa Vagamondi, parleranno del commercio equo e della finanza etica. Gli eventi si terranno alle ore 21.30, secondo le vigenti disposizioni anti contagio da Covid-19.