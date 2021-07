Missioni: Briseida Cotto Ayala è la nuova presidente della Comunità Missionaria di Villaregia

Briseida Cotto Ayala è la nuova presidente della Comunità Missionaria di Villaregia. Portoricana, 52 anni, è la terza presidente a guidare l’associazione. Succede a p. Amedeo Porcu, che ha appena concluso il suo mandato. Le elezioni si sono svolte il 10 luglio ma la sua nomina è divenuta effettiva il 13 luglio, in seguito alla conferma da parte del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, come previsto dallo Statuto della Comunità. “Vorrei continuare a servire la Comunità con gioia e la certezza che è il Signore a condurre la nostra storia”, le prime parole della presidente: “Ringrazio il cammino fatto con il consiglio uscente per la fraternità e la comunione nella ricerca del bene della Comunità che ci hanno unito e guidato in questi anni. Questo senso di stupore dinanzi alla Presenza di Dio mi incoraggia e rinnova la fede nell’uno perché il mondo creda anche all’inizio di questa nuova tappa della Comunità”. Briseida Cotto Ayala è nata nel 1969 nella città di Caguas a Porto Rico ed è entrata a far parte della Comunità Missionaria di Villaregia dal 1991. Laureata in pedagogia, ha svolto il suo servizio missionario in Perù dove ha concluso gli studi in teologia. In Italia ha vissuto vari anni occupando ruoli di coordinamento e responsabilità in alcune sedi locali. L’Assemblea si concluderà domenica 18 luglio con una celebrazione eucaristica alle ore 17.30, in presenza, nella Comunità di Lonato del Garda, che sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube Comunità Missionaria di Villaregia.