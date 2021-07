Diocesi: Venezia, domenica la festa del Redentore con ponte votivo, messa solenne e discorso del patriarca alla città

A Venezia torna la grande festa civile e religiosa Festa del Redentore, celebrata da tradizione ogni terza domenica di luglio, in occasione della quale la città rinnova ogni anno l’antico voto pronunciato nel 1576 di erigere una chiesa dedicata al Redentore nell’isola della Giudecca, affinché la liberasse dal flagello della peste che stava decimando la popolazione. Per l’occasione, alle 19 di domenica 18 luglio il patriarca Francesco Moraglia presiederà solennemente nella basilica palladiana della Giudecca la messa in diretta televisiva (Antenna 3, canale 13), alla presenza delle autorità cittadine. Al termine dell’Eucarestia si svolgerà il tradizionale rito della benedizione della città e delle genti venete.

Il ponte votivo per la festività del Redentore sarà inaugurato questa sera alle 20 (lato Zattere). Il transito pedonale sarà consentito dalle 21 di oggi alle 22 di domenica 18 luglio, ad eccezione dell’arco di tempo dalle 23 di sabato alle 00.30 di domenica, durante il quale si svolgerà lo spettacolo pirotecnico. Questa sera e domani sera alle 18.30 la messa celebrata dai frati cappuccini ai quali è affidata la basilica. Questa sera alle 21 è in programma anche una veglia di preghiera.

Domenica, oltre alla messa solenne del patriarca, verranno celebrate messe alle ore 8 – 10 – 12 – 15 – 17. La comunità dei cappuccini informa che non sarà possibile accostarsi alle confessioni e la partecipazione alle messe sarà limitata a 90 fedeli.