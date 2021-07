Santuari: Oropa, proseguono gli eventi per l’estate della V Centenaria Incoronazione. Stasera catechesi di mons. Guido Marini

Proseguono al santuario di Oropa gli eventi promossi nell’estate della V Centenaria Incoronazione in programma per domenica 29 agosto.

Nella serata di ieri, giovedì 15 luglio, il chiostro della basilica antica ha ospitato alle 21 il concerto di Musiche mariane proposto dal gruppo corale CandeloinCoro diretto da Stefania Viola e dai “Fiori all’Occhieppo“, formazione strumentale diretta da Riccardo Armari

Oggi, venerdì 16, invece, nella basilica antica alle 19.15 si svolgerà il quarto concerto della rassegna musicale “Giovani talenti”: ad esibirsi sarà il Trio Adelante, composto da tre allievi del Conservatorio Giorgio Federico Ghedini di Cuneo. A seguire, dalle 20.30, la catechesi nella quale mons. Guido Marini, maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie, presenterà “Il rito dell’Incoronazione” soffermandosi sui passaggi liturgici che costituiscono il rito di Incoronazione, inquadrandoli nelle Scritture, nella Tradizione, nella Storia della Chiesa. Alle 21.30, poi, nel chiostro della basilica antica, andrà in scena lo spettacolo musicale “Maria: Donna Madre Regina” della Centos Band a cura di Oftal Biella.

Nelle giornate di sabato 17 (ore 15) e domenica 18 (ore 11 e ore 15) si svolgeranno visite guidate: quella di sabato sarà alla basilica superiore mentre quelle di domenica al santuario, al tesoro e agli appartamenti reali dei Savoia. Il 18 luglio, in serata, nuovo appuntamento con la rassegna musicale “Giovani talenti” sotto le volte della basilica antica con l’esibizione di tre allieve del Conservatorio Antonio Vivaldi di Alessandria.

Gli appuntamenti della rassegna vengono trasmessi anche in streaming sui canali social del santuario.