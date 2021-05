Terrorismo: proclamate alla presenza del presidente Mattarella le scuole vincitrici del concorso “Tracce di memoria”

Sono state annunciate ieri mattina, nell’Aula di Palazzo Madama, le opere delle scuole vincitrici della VII edizione del concorso nazionale “Tracce di memoria”, nell’ambito del Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. La cerimonia si è svolta alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, della presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, del presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico. L’evento, trasmesso in diretta su Rai 2, è stato condotto dai giornalisti Maurizio Molinari e Monica Maggioni.

Per la scuola secondaria di II grado, i vincitori ex aequo sono: il Liceo statale scientifico e musicale “Farnesina” di Roma – Sezione musicale, classe di musica d’insieme I N, con il video “Era un giorno di aprile. Ricordiamo Settimio Passamonti”; il Liceo statale ”Galileo Galilei” di Voghera (Pavia) – classe V dello scientifico, con i documenti di testo “12 dicembre. 17 vite. Le cartoline”, dedicato alle vittime della strage di Piazza Fontana. Per la scuola secondaria di I grado, l’Istituto comprensivo “Andrea Zanzotto” di Caneva e Polcenigo (Pordenone) – classe III A del plesso secondario di I grado “Giovanni Pascoli” di Polcenigo, con il video “La solitudine degli uomini giusti. Non vali una scarpa bucata”, dedicato alla memoria del giudice Mario Amato. Per la scuola primaria, l’Istituto comprensivo di Rastignano di Pianoro (Bologna) – classe V A della primaria “Rita Levi Montalcini”, con il video “Gocce di memoria”, dedicato alle vittime della strage di Bologna. Il concorso per le scuole è promosso dal ministero dell’Istruzione, in collaborazione con la “Rete degli archivi per non dimenticare” e con la direzione generale Archivi del ministero della Cultura.