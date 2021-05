Coronavirus Covid-19: Costa (Auser), “bene riaperture visite ad anziani in Rsa. Ora serve un nuovo modello di assistenza”

“Siamo molto contenti che il ministro Speranza abbia firmato l’ordinanza che permetterà agli anziani delle Rsa di ricevere nuovamente visite di parenti e amici. In sicurezza. Attendevamo da tempo questa decisione, le condizioni di isolamento totale in cui da 14 mesi erano costretti a vivere gli anziani erano diventate insostenibili, con forti ripercussioni sulle loro condizioni psicofisiche”. Ad esprimere soddisfazione è il presidente di Auser, Enzo Costa.

“Le videochiamate, le stanze degli abbracci, che anche grazie alla nostra rete di volontariato siamo riusciti ad organizzare e favorire in molte strutture, hanno permesso una qualche forma di contatto con l’esterno. Ma ricevere una visita di un proprio caro o di un amico, è un’altra cosa”, spiega sottolineando che l’isolamento totale dal mondo esterno rischiava di diventare “un pesante elemento di discriminazione nei confronti di migliaia di anziani fragili, che erano stati vaccinati e poi dimenticati. Bene quindi che in questa fase generale di riaperture si sia finalmente pensato a chi non ha voce”.

“Auspichiamo da tempo – conclude il presidente Auser – che si trovi al più presto un modello di assistenza che consenta agli anziani fragili di essere curati e sostenuti nel proprio territorio e a casa propria”.