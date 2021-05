Società: Insieme per l’Europa, concluso l’appuntamento annuale per costruire un Vecchio Continente al servizio dei popoli

Carismi e profezie al servizio di un’Europa solidale. Domenica 9 maggio si è tenuto l’appuntamento annuale di “Insieme per l’Europa-Italia – Together For Europe”, realtà che vede riunite circa 300 comunità e movimenti cristiani di diverse Chiese diffusi in tutto il Continente. Dal 7 al 9 maggio, infatti, Insieme per l’Europa si è presentato con una serie di eventi realizzati in Austria, Croazia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Francia, Germania, Belgio, Cechia e Svizzera, Olanda e Italia. Il convegno, dal titolo “Per la terra e per l’uomo” ha visto la partecipazione di oltre cinquecento persone collegate da tutta Italia e anche da altri Paesi europei per costruire un’Europa al servizio dei popoli. Ai lavori, aperti da Luigino Bruni, sono intervenuti padre Ionut Radu, mons. Marco Gnavi, Luca Maria Negro, Catalina Hinojosa dall’Ecuador, Matteo Santini della Comunità Papa Giovanni XXIII, Alessandra e Mirko Buldrini della Comunità Nuovi Orizzonti. Il convegno si può rivedere a questo link.