Diocesi: Bologna, mercoledì 12 maggio dal sagrato di San Petronio la benedizione della Madonna di San Luca a citta e Chiesa locale

Mercoledì 12 maggio l’immagine della Beata Vergine di San Luca verrà portata privatamente su un automezzo dei Vigili del Fuoco, senza processione, dalla cattedrale di San Pietro a Piazza Maggiore, sul sagrato della Basilica di San Petronio, a Bologna, per la tradizionale benedizione alla città e all’arcidiocesi alle ore 18. La partecipazione di popolo potrà avvenire in conformità delle misure di sicurezza anti Covid. L’arcivescovo, card. Matteo Zuppi, accoglierà l’icona e pregherà per la città e l’arcidiocesi alla presenza delle autorità cittadine civili e militari e dei rappresentanti del Consiglio comunale. Al termine della benedizione l’effige della Madonna sarà ricollocata sull’automezzo e riportata alla cattedrale, sempre privatamente e senza processione. Dal 1740 la benedizione si estende anche a tutti i bolognesi, ovunque si trovino nel mondo. In quell’anno venne eletto Papa l’arcivescovo di Bologna, card. Prospero Lambertini, che assunse il nome di Benedetto XIV. Legatissimo alla sua città natale, si inginocchiava in direzione di Bologna per ricevere la benedizione per l’intercessione della Beata Vergine di San Luca.

Domani, martedì 11, in cattedrale, alle ore 9.30, il card. Zuppi celebrerà la messa per gli anziani e alle ore 17.30 mons. Adriano Cevolotto, vescovo di Piacenza-Bobbio, presiederà quella per la vita consacrata. Nella mattina di giovedì 13 si svolgerà il ritiro riservato al clero, predicato da mons. Daniele Libanori, vescovo ausiliare di Roma, seguito dalla messa celebrata dall’arcivescovo dove verranno ricordati gli anniversari di ordinazione presbiterale. Giovedì, pertanto, l’apertura della cattedrale sarà dalle ore 7 alle ore 9 e dalle ore 14 alle ore 21.45. Venerdì 14 alle ore 19 il card. Zuppi presiederà la messa in suffragio dei defunti della pandemia. Per l’intera settimana di permanenza della Madonna di San Luca in città è attiva la diretta streaming sul sito dell’arcidiocesi e sul canale YouTube di “12Porte”.

La messa per gli anziani di domani alle ore 9.30 e la benedizione in Piazza Maggiore di mercoledì 12 alle ore 18 saranno trasmesse in diretta da E’Tv-Rete7 (canale 10 del digitale terrestre) e in streaming sul sito dell’arcidiocesi e sul canale YouTube di “12Porte”.