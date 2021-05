Mediterraneo: Università Cattolica e operazione Ue “Irini”, domani convegno su “polo energetico e hub commerciale euro-asiatico”

“Nuove sfide politiche, sociali ed economiche interpellano l’area del Mediterraneo che richiede di progettare azioni comuni nell’ambito europeo con l’obiettivo di limitare i conflitti e le tensioni oggi presenti. Nell’ultimo decennio è emerso con sempre maggiore chiarezza il ruolo che il Mediterraneo può giocare sia a livello energetico, sia come grande hub commerciale”. Per confrontarsi sulle potenzialità di questo bacino e interpretare la situazione geopolitica che si sta delineando il Centro di ricerca sul sistema Sud e il Mediterraneo allargato dell’Università Cattolica e l’Operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo centrale Eunavfor Med “Irini” promuovono il seminario “The New Role of the Mediterranean as an Energy and Commercial Hub” martedì 11 maggio alle 14.30 in streaming sul sito www.unicatt.it e sugli account Facebook e YouTube dell’Operazione.

“In particolare il seminario – si legge in un comunicato – affronterà il tema del ruolo crescente che il Mediterraneo si trova a poter giocare quale hub energetico e commerciale. Un ruolo che è stato messo in ombra dalla preponderanza dell’impatto che hanno le molte crisi geopolitiche e di sicurezza di quest’area: dalle guerre civili e per procura che hanno devastato Libia e Siria alle tensioni fra attori regionali e internazionali, dai traffici illeciti al terrorismo jihadista e al fenomeno migratorio”. Apriranno i lavori del seminario il rettore dell’Università Cattolica, Franco Anelli, e il comandante dell’Operazione Irini, Fabio Agostini.