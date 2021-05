India: “Don Bosco College of Engineering”, studenti dell’ultimo anno sviluppano un robot igienizzante

India, robot igienizzante

Gli studenti dell’ultimo anno di Ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni del “Don Bosco College of Engineering” (Dbce) di Goa hanno sviluppato con successo un prototipo di robot igienizzante, che funziona a distanza e può disinfettare uffici chiusi, mercati all’aperto, aree pubbliche, ospedali e altri luoghi senza l’intervento di lavoratori in prima linea. Lo rende noto oggi l’agenzia salesiana Ans. I membri del team di sviluppatori, Vivek Khadilkar, Saeel Kamat e Drasti Naik, hanno testato il progetto sotto la guida dei professori del “Dbce”, Mohini Naik Gadekar e Michelle Viegas, con il sostegno del direttore del “Dbce” don Kinley D’Cruz. Il primo ministro dello Stato indiano di Goa, Pramod Sawant, ha lodato gli studenti per il lavoro innovativo e li ha incoraggiati ad operare ulteriormente a beneficio della società. Gli studenti hanno anche ricevuto apprezzamento e incoraggiamento dal ministro della Salute di Goa, Vishwajit Rane.