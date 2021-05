Papa Francesco: Regina Caeli, Livatino sia “esempio per i magistrati”. “Auguri a tutte le mamme del mondo”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Oggi, ad Agrigento, è stato beatificato Rosario Angelo Livatino, martire della giustizia e della fede”. Lo ha ricordato il Papa al termine del Regina Caeli di ieri. “Nel suo servizio alla collettività come giudice integerrimo, che non si è lasciato mai corrompere, si è sforzato di giudicare non per condannare ma per redimere”, le parole di Francesco: “Il suo lavoro lo poneva sempre ‘sotto la tutela di Dio’; per questo è diventato testimone del Vangelo fino alla morte eroica”. “Il suo esempio sia per tutti, specialmente per i magistrati, stimolo ad essere leali difensori della legalità e della libertà”, l’appello. Poi un saluto a tutte le persone affette da fibromialgia: “Esprimo loro la mia vicinanza e auspico che cresca l’attenzione a questa patologia a volte trascurata”. “E non possono mancare le mamme!”, ha esclamato il Papa: “In questa domenica, in numerosi Paesi si celebra la festa della mamma. Salutiamo tutte le mamme del mondo, anche quelle che non ci sono più. Un applauso alle mamme!”.