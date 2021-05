Solidarietà: Caritas Firenze, al via la nuova campagna di crowdfunding in favore dei minori più fragili

Bambini e ragazzi che provengono da contesti difficili, o che presentano patologie, rischiano in questo momento di essere penalizzati a causa dell’emergenza Covid-19. Per questo motivo, è indispensabile riorganizzare i centri e fornire loro tablet e pc per garantire loro l’accesso all’istruzione e ai laboratori extra scolastici. In vista dell’estate, è fondamentale garantire la prosecuzione delle attività organizzate dagli operatori delle strutture dedicate ai bambini e per questo è necessario che i centri siano in grado di accoglierli in sicurezza. La Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze ha lanciato una nuova campagna di crowdfunding, denominata “Vicini ai bambini più fragili”, ospitata sulla piattaforma della Rete del dono.

L’iniziativa, oltre a fornire gli strumenti telematici, è volta a finanziare anche l’acquisto di tavoli, mobilia, gazebo per l’estate per i centri diurni e per i gruppi appartamento dove i bambini e i ragazzi sono accolti. Con maggiori attrezzature, sarà possibile quindi garantire ai minori dispositivi e postazioni monoposto nelle strutture dove potranno essere accompagnati nel sostegno didattico e non solo. “I ragazzi hanno bisogno di sviluppare la loro socialità e mai come in questo periodo di restrizioni dovute al Covid il disagio è aumentato – dichiara Chiara Iafrancesco, responsabile dell’area minori della Fondazione Caritas –. Abbiamo osservato, durante quest’anno, la crescita di fenomeni legati all’ansia dei bambini e dei genitori che si sono sentiti più soli, abbandonati a loro stessi. I ragazzi, gli adolescenti, vedendosi rinchiusi e iniziando ad abituarsi a vivere una dimensione che non prevede la socialità e il confronto con gli altri, si stanno abituando a fare a meno dei loro compagni e questo è molto grave perché stanno di fatto perdendo numerose occasioni di crescita che nessuno potrà loro restituire e che incideranno profondamente nel loro percorso di vita”.