Anno delle ferrovie: il Connecting Europe Express attraverserà 26 Paesi e 70 città per mostrare connessioni e strada da percorrere

Connecting Europe Express, un treno a sei vagoni, partirà il 2 settembre da Lisbona e arriverà a Parigi il 7 ottobre dopo aver attraversato 26 Paesi e aver fatto tappa in oltre 70 città. È una iniziativa voluta dalla Commissione nell’Anno europeo delle ferrovie per collegare idealmente le presidenze portoghese, slovena e francese del Consiglio dell’Ue e dimostrare “il potere della ferrovia nel connettere persone e imprese e l’importanza della politica infrastrutturale dell’Ue nel rendere i contatti possibili”. “Il Connecting Europe Express seguirà le rotte che ci uniscono, siano essi Paesi, imprese o persone”, ha spiegato la commissaria per i trasporti, Adina Vălean. Pur volendo mostrare connessioni però, il treno mostrerà anche “che abbiamo ancora molta strada e molto lavoro da fare prima che la ferrovia diventi l’opzione di trasporto preferita dagli europei”, e anche prima che l’interoperabilità sia reale. Saranno in realtà 3 i treni che circoleranno perché lungo la rete ferroviaria ci sono binari con tre tipi diversi di scarti. Nelle città toccate dal treno ci saranno eventi e attività per mettere in luce il ruolo chiave della ferrovia e le sfide che deve affrontare per trasportare persone e merci. In Italia, il treno passerà tra il 6 e l’8 settembre, facendo tappa a Torino, Milano, Genova, Roma, Verona.