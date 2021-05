Perù: anche la Conferenza episcopale aderisce al “proclama di cittadinanza” che chiede ai candidati al ballottaggio un giuramento su democrazia, diritti e lotta al Covid-19

La Conferenza episcopale peruviana (Cep) ha sottoscritto il “proclama di cittadinanza” promosso da alcuni organismi civici, partecipativi e religiosi, nei quali si chiede ai due candidati alla presidenza della Repubblica, che si sfideranno al ballottaggio del prossimo 6 giugno. Oltre alla Cep, l’appello è stato sottoscritto dall’associazione civica Trasparencia, dall’Unione delle Chiese evangeliche del Perù e dal Coordinamento nazionale dei diritti umani. Il documento riflette la preoccupazione della società civile peruviana di fronte a un ballottaggio che mette a confronto due posizioni estreme, la sinistra di Pedro Castillo, e la destra di Keiko Fujimori, figlia del dittatore Alberto. Entrambi, negli ultimi mesi, hanno criticato le chiusure e le restrizioni del Governo presieduto dall’attuale presidente, Francisco Sagasti.

Il proclama chiede ai candidati un giuramento sul fatto che faranno i messimi sforzi per affrontare e vincere la pandemia, attraverso una strategia che abbia base scientifica, che garantiranno il diritto alla vita e i diritti umani di ciascuno, che non cercheranno di cambiare la Costituzione per farsi rieleggere, che rispetteranno l’indipendenza e l’equilibrio tra poteri, che assicureranno la libera associazione di sindacati, associazioni, ordini professionali e Ong, che lotteranno contro la corruzione, che rispetteranno i trattati internazionali firmati dal Perù, che provvederanno a una più equilibrata distribuzione delle risorse.

Nel suo intervento, Miguel Cabrejos ha sottolineato “la necessità imperativa che chiunque venga eletto presidente della Repubblica nel secondo turno elettorale del 6 giugno si impegni fermamente nelle priorità urgenti del Paese, colpito dalla pandemia”. A tal proposito chiede che il nuovo presidente si impegni “alla costruzione di un Perù, democratico, giusto, fraterno, solidale, pacifico, rispettoso della libertà, difensore della vita e del bene comune, della natura e dei grandi poveri e popolazione vulnerabile, membro attivo della comunità internazionale, in questo territorio benedetto dal Creatore con grande diversità”.

Pochi minuti dopo la diffusione dell’appello, Pedro Castillo ha annunciato la sua adesione all’appello, e anche la sua contendente Keiko Fujimori, dopo una riflessione di oltre 24 ore, ha posto la sua firma sul testo.

Suscribo la proclama ciudadana de la Conferencia Episcopal del Perú, la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú, Transparencia y Coordinadora Nacional de DD.HH; #PalabraDeMaestro @ACTransparencia — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) May 8, 2021