Papa Francesco: ricevuto in udienza il presidente della Lettonia

(Foto Vatican Media/SIR)

Il Papa ha ricevuto oggi il presidente della Repubblica di Lettonia, Egils Levits, il quale si è successivamente incontrato con il card. Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. “Durante i cordiali colloqui – riferisce la Sala Stampa della Santa Sede – è stato espresso compiacimento per le buone relazioni bilaterali, ricordando il centenario delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e la Lettonia, ed è stato rilevato il fondamentale contributo della fede cristiana e della Chiesa cattolica alla promozione di un autentico umanesimo, aperto alla dimensione spirituale, a tutela della dignità dell’uomo e della famiglia”. Nel prosieguo dei colloqui, si legge inoltre nel comunicato, “ci si è soffermati su questioni di comune interesse, in ambito sia

internazionale che regionale, ribadendo la volontà di collaborare per la ricerca del bene comune e per la promozione di una cultura che favorisca la pace e la fraternità tra i popoli”.