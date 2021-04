Libertà di stampa: domani presentazione Rapporto 2021 “Wanted!” sulla sicurezza dei giornalisti

È attesa per domani la pubblicazione del Rapporto 2021 sulla sicurezza dei giornalisti, curato dalle associazioni aderenti alla piattaforma del Consiglio d’Europa per la protezione e la sicurezza dei giornalisti. “Ricercato! azioni reali per la libertà dei media in Europa” il titolo emblematico che avrà il rapporto. Sarà presentato in conferenza stampa streaming, in cui interverranno Sarah Clarke, responsabile del team per l’Europa e l’Asia centrale di Articolo 19, Scott Griffen, vice-direttore dell’International Press Institute, Ricardo Gutierrez, segretario generale della Federazione europea dei giornalisti e William Horsley, rappresentante di Media Freedom. A moderare sarà Tom Gibson, del Comitato per la protezione dei giornalisti. La piattaforma del Consiglio d’Europa è attiva dal 2015 ed è uno spazio pubblico che raccoglie e diffonde informazioni su gravi eventi ed elementi che minacciano la libertà dei media e la sicurezza dei giornalisti negli Stati membri del Consiglio d’Europa. Il sito della piattaforma dice che oggi in Europa ci sono 119 giornalisti in prigione. Per seguire la conferenza stampa https://go.coe.int/4HORe