Scuole paritarie: Kaladich (Fidae), “attivazione Tavolo regionale in Piemonte è un grande passo avanti, modello da esportare”

“Abbiamo appreso con grande gioia la notizia dell’istituzione, da parte della Giunta regionale del Piemonte guidata da Alberto Cirio, di un Tavolo permanente sulla scuola paritaria, quale luogo di confronto, sinergia e condivisione con le Associazioni rappresentative delle scuole paritarie, dei genitori degli alunni e del corpo insegnante”. Lo ha dichiarato la presidente nazionale della Fidae, Virginia Kaladich, secondo cui “si tratta di un ulteriore passo avanti verso la completa attuazione della legge 62 del 2000 che sancisce, tra le altre cose, il fatto che le paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque sposi il progetto educativo proposto”. “Per questo, anche alla luce di questa pandemia, oggi è più importante che mai individuare delle linee più omogenee possibile rispetto ai progetti didattico-educativi”, prosegue Kaladich. Il Tavolo regionale permanente sulla scuola paritaria del Piemonte va ad aggiungersi a quelli attivi in Veneto, Liguria, Puglia e Campania. “Auspichiamo che l’esperienza del Piemonte – ha concluso la presidente della Fidae – venga replicata anche nelle altre Regioni italiane dove non sono ancora presenti Tavoli permanenti o altri luoghi di confronto, perché questa pandemia ci ha fatto capire ancora meglio come ci si possa salvare solamente lavorando insieme e facendo rete”.