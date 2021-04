Diocesi: Caritas Padova, 100mila euro dal Gruppo Cassa Centrale per avviare percorsi di accompagnamento per 70 famiglie povere

Centomila euro per sostenere il progetto di Caritas Padova “Io sono l’altro”. Li ha messi a disposizione il Gruppo Cassa Centrale. Cassa Centrale Banca, insieme alle società del Gruppo Allitude, Assicura e Claris Leasing, ha infatti donato un milione di euro a Caritas italiana che è stato distribuito su nove progetti presentati dalle Caritas diocesane di Bari, Bologna, Brescia, Cuneo, Padova, Roma, Trento, Treviso e Udine. Il progetto “Io sono l’altro” punta a offrire aiuto e supporto a molte famiglie, raggiungendo 70 nuclei familiari o monoparentali o persone sole in grave difficoltà economica, intercettati grazie all’attività e al lavoro di rete dei 26 Centri di ascolto vicariali e dei relativi 37 sportelli distribuiti nell’intero territorio diocesano. Saranno infatti i volontari che qui prestano servizio, attraverso un’attenta e curata operazione di ascolto, a individuare da un lato le necessità delle persone e famiglie in difficoltà e dall’altro le risorse presenti nel territorio (dai servizi sociali alla parrocchia ad altre realtà). Così si intende creare una rete che possa favorire non solo l’aiuto economico (a partire dal finanziamento avuto dal Gruppo Cassa Centrale), ma anche l’attivazione di percorsi di affiancamento e accompagnamento per queste famiglie e persone. Percorsi che saranno condivisi con le famiglie stesse in un’ottica di corresponsabilità. Il progetto intende sia contrastare fenomeni di esclusione sociale, venendo incontro quindi a bisogni abitativi, sanitari o educativi (pagamento di utenze, affitti, spese condominiali, spese sanitarie o supporti extrascolastici), sia aumentare la partecipazione della comunità locale e del territorio nel farsi carico e sostenere le persone che versano in maggiori difficoltà. Le iniziative si svilupperanno nei mesi di aprile-novembre 2021.