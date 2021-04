Anziani: Comunità Sant’Egidio, “rompere l’isolamento nelle Rsa e case di riposo”. Domani presentazione di un’indagine

Mercoledì 28 aprile, alle 11.30, a Roma, in via della Paglia 14b, verrà presentata – in presenza e in streaming – un’inchiesta sulle condizioni di vita degli anziani residenti nelle Rsa e nelle case di riposo in Italia. “Com’è noto, la popolazione anziana è stata duramente colpita dalla pandemia a partire dal numero elevatissimo di vittime – osserva Sant’Egidio -. Ma al pericolo del virus – di fronte al quale nelle strutture residenziali non sono state prese, in troppi casi, misure capaci di contrastarne la diffusione – si è aggiunta anche l’aggravante di un isolamento che, dopo l’esperienza della prima ondata, si sarebbe potuto attenuare con grande vantaggio per la salute e le condizioni di vita degli stessi anziani e delle loro famiglie”. Nella conferenza stampa, oltre a illustrare i dati dell’inchiesta, saranno raccontate storie dell’ingiusto isolamento vissuto da molti anziani dall’inizio della pandemia fino ad oggi. Saranno inoltre avanzate alcune proposte perché siano garantiti il diritto alla salute e alla libertà personale di chi risiede negli istituti. Alla conferenza stampa (ore 11.30) interverrà il presidente della Comunità di Sant’Egidio Marco Impagliazzo. La diretta streaming sarà trasmessa su www.santegidio.org