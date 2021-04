Pastorale della salute: Cei, dal 3 al 13 maggio XXII Convegno nazionale online “Gustare la vita, curare le relazioni”

Si terrà online, dal 3 al 13 maggio, il XXII Convegno nazionale per la pastorale della salute “Gustare la vita, curare le relazioni. Una prospettiva per la pastorale della salute”. Nel cammino alla riscoperta del significato che i sensi possono offrire alla pastorale della salute, dopo aver affrontato la vista e il tatto, quest’anno l’appuntamento esamina il tema del gusto. “Sedersi alla stessa tavola, oltre che ad assaporare insieme il cibo, vuol dire condividere la propria vita. Per lasciare una traccia della sua presenza nel mondo attraverso i secoli, il Signore Gesù scelse un banchetto simbolo di un sacrificio dal quale nasce la fraternità”, si legge nella presentazione. La pastorale della salute recupera, con questo appuntamento, “lo spirito fondamentale della sua missione: riportare tutti ad un’unica Mensa. Insieme ritrovare quel gusto per la vita che rende forti nell’affrontare le avversità. La cura delle buone relazioni che diventano sananti è lo strumento per realizzare questo obiettivo”.

Il convegno prevede 14 sessioni tematiche (3-10 maggio) e tre sessioni plenarie (11-13 maggio). Diversi i temi affrontati. Tra questi la disabilità, il disagio emozionale durante la pandemia, le dipendenze tra i minori, l’autismo, la povertà sanitaria e i vaccini, le cure palliative, le malattie croniche e la vita nascente.

Tra i relatori, oltre al direttore dell’Ufficio Cei per la pastorale della salute don Massimo Angelelli, mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano; mons. Carlo Maria Redaelli, arcivescovo di Gorizia, presidente della Commissione episcopale per il servizio della carità e la salute; mons. Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara; gli psichiatri Stefano Vicari, Tonino Cantelmi, Alberto Siracusano; il presidente Istat Gian Carlo Blangiardo; la presidente del Movimento per la vita italiano Marina Casini; il presidente dell’Istituto “Mario Negri” Silvio Garattini.