Musica: domani la presentazione del concorso canoro “Christmas contest”

Domani, alle ore 11, avrà luogo in diretta streaming dalla Sala Marconi di Radio Vaticana la Presentazione del “Christmas Contest” concorso canoro promosso da Missioni Don Bosco e dalla Fondazione Pontificia Gravissimum Educationis, organizzato dalla Prime Time Promotions in collaborazione con la Nazionale Cantanti e il Forum Studios. Oggetto della creatività dei partecipanti – informano gli organizzatori dell’iniziativa in una nota – è la scrittura di un brano sul tema del Natale. Alla presentazione interverranno il card. Giuseppe Versaldi, presidente della Fondazione Pontificia Gravissimum Educationis; don Angel Artime, rettore maggiore Congregazione Salesiana e Stefania Scorpio, amministratore Delegato della Prime Time Promotions. La presentazione sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube di Vatican News.