Comunicazione: WeCa, online un tutorial su “Maria e la Resurrezione”

Pubblicato stamani il tutorial WeCa in collaborazione, come ogni ultimo mercoledì del mese, con la PAMI – Pontificia Academia Mariana Internationalis. Il video, “in onda” sul sito www.webcattolici.it, su www.facebook.com/webcattolici e su Youtube, è “Maria e la Resurrezione”. Introdotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta, il tutorial affronta la prospettiva della luce della gioia pasquale riflessa negli occhi di Maria. “Maria non si lascia abbattere dalle sofferenze, dalla morte e dal negativo – dice il presidente della PAMI, padre Stefano Cecchin, all’interno del tutorial –. Maria è il modello della Chiesa nella fede, nella speranza, nel credere che il male non ha capacità. Il male non è più forte di Dio: Gesù ce lo ha dimostrato, la morte è stata vinta da Gesù. Unendoci a Gesù e Maria, abbiamo la forza nel credere che il bene, il buono, il bello non sono distrutti dal male e dal peccato, perché vince la nostra apertura di cuore alla Resurrezione e alla vita”.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici Italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le Comunicazioni sociali della Cei e il Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media all’Informazione e alla Tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e sulla skill WeCa sui dispositivi Alexa.