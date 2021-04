Diocesi: Bologna, il 28 aprile convegno online su “8xmille” con il card. Zuppi

“Firmato da te realizzato con l’8xmille”: è il tema del convegno online che si svolgerà mercoledì, 28 aprile, alle ore 17.00, per iniziativa del Servizio diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica. Ai lavori parteciperà l’arcivescovo di Bologna card. Matteo Zuppi. Nel corso del convegno saranno presentate alcune testimonianze di progetti realizzati grazie ai fondi 8xmille. Tra i relatori mons. Valentino Bulgarelli, sottosegretario della Cei, Massimo Monzio, responsabile nazionale per il “Sovvenire”. L’incontro sarà introdotto e moderato da Giacomo Varone, responsabile diocesano del sostegno economico alla Chiesa cattolica. Il convegno si svolge nell’ambito della Giornata nazionale di sensibilizzazione sulla firma dell’8xmille alla Chiesa cattolica del 2 maggio ed è organizzato in collaborazione con Ordine e Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bologna, Unione cattolica della stampa Emilia-Romagna, Acli Bologna e Istituto diocesano sostentamento clero.

“Firmare per l’8×1000 alla Chiesa cattolica – afferma Varone – non è solo un dovere dei cattolici, una firma non è mai solo una firma, è qualcosa di più: una testimonianza di appartenenza nella convinzione di contribuire all’azione della Chiesa per gesti che passano da mente a cuore, da mano a mano, senza desistere, con la ferma intenzione di prendere parte a gesti di speranza”. Il convegno sarà trasmesso in streaming sul sito dell’arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”.