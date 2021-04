Vaticano: torna “Estate ragazzi”, per i figli dei dipendenti. Tematiche ecologiche, giochi, sport e riflessioni sul senso della fede

Per il secondo anno consecutivo torna ”Estate ragazzi”, l’iniziativa rivolta ai figli dei dipendenti del Vaticano per aiutarli a trascorrere il periodo che inizia dalla fine dell’anno scolastico. Si svolgerà dal 21 giugno al 30 luglio all’interno della Città del Vaticano, dal lunedì al venerdì, in spazi dedicati e attrezzati. “Ogni settimana – fanno sapere gli organizzatori – un programma dettagliato scandirà la giornata dei ragazzi: balli, giochi di gruppo, attività sportive, laboratori artistici, spettacoli e sfide quotidiane. Tutte le attività in programma sono state progettate pensando alle diverse fasce di età dei ragazzi con un unico grande scopo: educare attraverso il gioco”. Divisi in gruppi, i ragazzi potranno godersi anche il momento della piscina. Un gruppo di animatori li controllerà in ogni momento, seguendoli nella massima sicurezza. “Fermo restando le future determinazioni del Governo italiano”, sono comprese le attività di gioco in acqua e acquaticità, adatte per tutte le fasce d’età. Nell’Anno speciale dedicato alla Laudato si’, spiegano inoltre i promotori dell’iniziativa, l’Estate ragazzi in Vaticano “vuole avvicinare i ragazzi alla comprensione dell’emergenza ambientale e sociale che ci troviamo a vivere oggi”. “Mentre rifletteremo sulle tematiche ecologiche, cercheremo di scoprire anche qual è il senso vero dell’essere cristiano, questo modo di pensarsi all’interno del mondo e della creazione”.