Famiglia vincenziana: il 30 aprile a Palermo inaugurazione di una casa di accoglienza e di un parco giochi

Venerdì prossimo, 30 aprile, alle 16.30 verrà inaugurata a Palermo, in via Dei Quartieri 19, la Casa accoglienza Guido Grimaldi. “La struttura nasce dal desiderio della comunità parrocchiale di San Vincenzo de’ Paoli di Palermo di vivere più concretamente il carisma vincenziano nel farsi prossimo ai poveri nelle loro difficoltà quotidiane”, si legge in una nota. L’obiettivo è quello di accogliere e accompagnare le persone più povere colpite dalla tragedia della malattia e i famigliari che devono assistere il percorso terapeutico di un congiunto malato lontani da casa. Nella stessa occasione verrà inaugurato anche il parco giochi, unico nel quartiere, anch’esso finanziato dalla Fondazione Grimaldi, nata a Napoli per sostenere bambini, ragazzi e famiglie in difficoltà. Alla cerimonia di inaugurazione interverranno l’arcivescovo di Palermo, mons. Corrado Lorefice, padre Erminio Antonello in rappresentanza della Provincia Italia dei Missionari vincenziani, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, gli armatori Grimaldi.

La Casa Grimaldi dispone di sette stanze singole, doppie e triple con bagno interno, per tredici posti letto in totale. Sono inoltre presenti cucina, lavanderia, soggiorno con una tv in comune; la struttura è dotata di ascensore. L’accoglienza è realizzata in uno stile familiare – si legge in un comunicato – e ogni ospite avrà cura della pulizia della propria camera nel limite del possibile. La struttura è intitolata a Guido Grimaldi fondatore della Grimaldi Lines.