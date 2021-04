Informazione: i militari italiani della missione in Kosovo donano materiale ed equipaggiamento a Radio Goradzevac

(foto Ministero della Difesa)

​I militari italiani impiegati nella missione in Kosovo, nei giorni scorsi hanno consegnato all’emittente radiofonica Radio Goradzevac, dell’omonima cittadina, materiali ed equipaggiamenti tecnici come TV Camcoder e microfoni per Camcoder. Il contingente italiano del RC-W, Regional Command – West, nell’ambito dei progetti Cimic, sviluppati a favore delle fasce deboli delle popolazioni colpite dagli effetti dei conflitti armati, ha dato il suo contributo al progetto per una maggiore diffusione dei mezzi di comunicazione di massa. Sul sito del ministero della Difesa è spiegato come il progetto si stato sviluppato grazie al coordinamento tra l’assessore alla cultura, gioventù e sport del comune di Pec, Syica Xhenet, il rappresentante del villaggio di Goradzevac, Milos Dimitrjevic, il Liason monitoring team della municipalità di Pec, e la cellula Cimic di RC-W, che ha provveduto all’acquisto e alla consegna dei materiali tecnici a favore di Radio Goradzevac, effettuati dal colonnello Francesco Maioriello, Comandante di RC-W su base 1° Reggimento artiglieria da montagna della Brigata alpina Taurinense.