Russia: Mosca, si prepara l’incontro diocesano dei giovani. Pimenova, “invito a diventare protagonisti della pastorale”

L’arcidiocesi di Mosca invita all’incontro diocesano dei giovani che si terrà i prossimi 16-18 luglio. Questo appuntamento “è una pietra miliare nel percorso dalla Giornata mondiale della gioventù a Panama 2019 a quella di Lisbona nel 2023”, spiegano oggi Oksana Pimenova (nella foto) e Andrey Toptygingli che organizzano l’incontro, “e fa parte di un processo sinodale che invita i giovani a diventare i protagonisti della trasformazione della pastorale giovanile”.

L’immagine di riferimento è il ragazzo risorto da Gesù a Nain, di cui il Vangelo non dice il nome: “questo è un invito a identificarsi con quel giovane”, come se Gesù si rivolgesse a ciascuno di noi e dicesse: “Alzati!”. Nel programma delle giornate ci saranno momenti di scambio in gruppo e di preghiera, un “mini-pellegrinaggio”, visite alle comunità cattoliche di Mosca. I giovani saranno ospitati nelle famiglie e nella Casa del pellegrino. L’arcidiocesi offrirà un contributo per coprire le spese di viaggio. Dall’ottobre 2019 è attivo a Mosca il Centro per i giovani, luogo pensato per unire i giovani dell’arcidiocesi, per “aiutarli a realizzare la loro vocazione, a trovare un posto nella Chiesa, condividere i loro talenti con gli altri”. Ed è la giovane Oksana Pimenova ad avere la responsabilità del centro.