Papa Francesco: Lev, un volume con i pronunciamenti durante la pandemia

S’intitola “La forza della speranza”, il volumetto della Libreria Editrice Vaticana che raccoglie frammenti dei pronunciamenti di Papa Francesco durante la pandemia. “Un vaccino spirituale per lenire le ferite che il virus ha lasciato nelle nostre anime”, lo definisce il card. Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura e autore della prefazione, interpellato da Vatican News. Il volume, edito dalla libreria Editrice Vaticana nella collana “Celebrare”, raccoglie una selezione di riflessioni tratte dai discorsi pronunciati da Papa Francesco dedicate alla pandemia e alla forza della fede che dona speranza. Le meditazioni sono impreziosite dalle immagini fotografiche di Vatican Media che ritraggono il pontefice nel corso della Benedizione “Urbi et Orbi” e nel momento straordinario di preghiera in tempo di epidemia da lui presieduto sul Sagrado della Basilica di San Pietro il 27 marzo 2020. “Questo male – sottolinea il cardinale Ravasi – ha insegnato tante realtà spirituali a chi crede e a chi non crede. Ha riscritto la scala dei valori che non ha al cui vertice il denaro o il potere; ha riproposto le fatiche e le gioie delle relazioni non solo virtuali; ha semplificato il superfluo e ci ha insegnato l’essenzialità; ci ha costretti a fissare negli occhi dei nostri cari la stessa nostra morte; ci ha reso fratelli e sorelle dei tanti Giobbe, dandoci il diritto persino di protestare con Dio, di alzare le nostre domande e lamenti a lui. Ma soprattutto ha rivelato un valore supremo che è umano e religioso in modo inscindibile, l’amore”.