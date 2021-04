Teologia: Roma, il 5 maggio un confronto a tre voci sul presente e il futuro. Intervengono Theobald, Salmann e Sequeri

La cattedra Gaudium et Spes, in occasione del 40° anniversario della fondazione del Pontificio Istituto teologico Giovanni Paolo II, offre un confronto a tre voci sul presente e futuro della teologia: “Oggi e domani. Immaginare la teologia”. Al confronto, moderato da Lucia Vantini, dell’Università di Verona, sono invitate tre figure emblematiche della teologia contemporanea: Christoph Theobald, del Centre Sèvres di Parigi; Elmar Salmann, del Pontificio Ateneo Sant’Anselmo di Roma e Pierangelo Sequeri, del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II. L’incontro, in programma il 5 maggio alle 15, all’Istituto Giovanni Paolo II della Pontificia Università Lateranense, sarà trasmesso in diretta su Youtube e Facebook in italiano, inglese e francese.